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Espreso.tvОбществоВОЗ прогнозирует всплеск смертей от коронавируса в Европе в октябре и в ноябре

ВОЗ прогнозирует всплеск смертей от коронавируса в Европе в октябре и в ноябре


фото: reuters
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе в октябре и ноябре ожидается всплеск количества летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в комментарии AFP .

Сейчас в европейских странах резко возросло количество случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных случаев остается относительно стабильным.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 29 млн. От осложнений умерли более 920 000 человек.

За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала наибольший суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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