ВОЗ прогнозирует всплеск смертей от коронавируса в Европе в октябре и в ноябре
"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в комментарии AFP .
Сейчас в европейских странах резко возросло количество случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных случаев остается относительно стабильным.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 29 млн. От осложнений умерли более 920 000 человек.
За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала наибольший суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.
Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
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