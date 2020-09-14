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Espreso.tvЭкономикаВместо ремонта дизель-поезда в "Укрзализныце" приобрели два лимузина Аudi на 9 млн грн, - Лещенко

Вместо ремонта дизель-поезда в "Укрзализныце" приобрели два лимузина Аudi на 9 млн грн, - Лещенко


фото: 5.ua
По словам члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, вместо ремонта дизель-поезда деньги "перебросили" на закупку двух лимузинов Audi A8 Long за 4,5 млн грн каждый

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook.

"Кричащая история, которая произошла в Укрзализныце. Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi A8 Long за 4,5 миллиона гривен каждый", - написал Лещенко.

По его информации, закупка состоялась при прошлом руководителе Укрзализныци Кравцове и тщательно скрывалась.

"Приобретение оформили без тендера, а купили через страховую фирму, основателем которой значится филиал" Одесская железная дорога ". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за резонанса, что начался. В итоге машины стояли в гараже, пылились на одной из них уже испортился аккумулятор ", - пояснил Лещенко.

Он отметил, что по его требованию наблюдательный совет Укрзализныци назначил аудиторскую проверку, которая выявила многочисленные нарушения. При этом, отметил Лещенко, результаты аудита полгода не передавались в правоохранительные органы.

"В начале июля наблюдательный совет требовал это сделать, но через месяц оказалось, что ... ничего не произошло", - отметил он.

По словам Лещенко, материалы были переданы в Национальное антикоррупционное бюро только в конце августа.

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