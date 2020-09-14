Въезд в Украину позволят еще одной категории иностранцев - наблюдателям на местных выборах

14 сентября, 2020, 15:55

Кабинет министров дополняет перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Дополняется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина: официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса соответствующих выборов", - говорится в сообщении.

В пресс-служба добавили, что соответствующим решением, принятым на внеочередном заседании Кабинета Министров 14 сентября, установлены дополнительные требования по противоэпидемическим мероприятиям во время организации и проведения выборов на период действия карантина в связи с распространением на территории Украины COVID-19.

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