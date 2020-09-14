 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВАКС оставил экс-нардепа Микитася под арестом с залогом 100 млн грн

ВАКС оставил экс-нардепа Микитася под арестом с залогом 100 млн грн


фото: slovoidilo
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей экс-нардепа и бывшего президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на постановление следственного судьи от 3 сентября 2020 года, которым подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

  • Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого НАБУ и САП подозревают в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии при обмене квартир для нацгвардейцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать