ВАКС оставил экс-нардепа Микитася под арестом с залогом 100 млн грн

14 сентября, 2020, 15:02

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей экс-нардепа и бывшего президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на постановление следственного судьи от 3 сентября 2020 года, которым подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого НАБУ и САП подозревают в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии при обмене квартир для нацгвардейцев.