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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате: инфицировано 8 человек

В Житомирской области произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате: инфицировано 8 человек


фото: reuters
В Любарском психоневрологическом интернате на Житомирщине коронавирусом заразились 8 человек

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Укринформ.

"В Любарском психоневрологическом интернате есть больные коронавирусом. Это интернат закрытого типа. Там сегодня 8 инфицированных людей", - подчеркнула Остапченко.

По ее словам, кроме этого, в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

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