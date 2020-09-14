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Espreso.tvОбществоВ Зеленского поблагодарили ЕС за непризнание выборов в аннексированном Крыму

В Зеленского поблагодарили ЕС за непризнание выборов в аннексированном Крыму


фото: iz.ru
Представительство президента в АРК осудило проведение выборов на оккупированных территория Крыма и Севастополя и поблагодарило ЕС за позицию по их непризнанию

Об этом говорится в заявлении Представительства президента в Автономной республике Крым.

"В представительстве президента Украины в АР Крым отмечают активную позицию Европейского Союза в противодействии оккупации Крымского полуострова и благодарны за последовательное продолжение политики непризнания. Так называемые региональные и местные выборы на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя являются продолжением нарушения Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также нормам международного права "является давней визитной карточкой Российской Федерации".

"Мы в Представительстве продолжаем работу по информированию партнеров Украины о системном нарушении прав человека, политически мотивированных преследованиях, замещении населения и преследовании представителей коренного крымскотатарского народа на территории Крыма для продолжения международного давления, изоляции и санкционной политики в отношении Российской Федерации", - отметил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич.

  • Напомним, 13 сентября в России закончились региональные выборы, которые впервые в истории происходили в течение трех дней под предлогом противодействия распространению коронавируса.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило проведении 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

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