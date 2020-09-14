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Espreso.tvОбществоВ Украине появился представитель во Всемирной таможенной организации, - Нефедов

В Украине появился представитель во Всемирной таможенной организации, - Нефедов


фото: agropolit
По словам Максима Нефедова, представителем Украины во Всемирной таможенной организации стал Игорь Данков

Об этом экс-глава таможни Максим Нефедов сообщил в Facebook.

"Наконец у Украины есть представитель в World Customs Organization - это такой таможенный ООН. Мне очень приятно, что Игорь Данков, который стоял у основ таможенной практики Ernst Young в Украине и был приобщен к почти всем изменениям таможенного кодекса, согласился на эту должность", - прокомментировал Нефедов.

Справка: Всемирная таможенная организация - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе. Членами ВТО являются таможенные администрации почти всех стран мира. Работа ВМО сконцентрирована в сфере разработки международных инструментов, конвенций по вопросам классификации товаров, таможенной стоимости, правил происхождения товаров, таможенных пошлин, безопасности цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьбы с правонарушениями в таможенной сфере и незаконным перемещением контрафактной продукции (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьбы с коррупцией. ВМО уделяет особое внимание программам институционального развития, целью которых является предоставление поддержки при проведении реформ и модернизации таможенных служб

 

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