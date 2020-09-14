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Espreso.tvОбществоВ Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

14 сентября в южных, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

"По данным Укргидрометцентра, 14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

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