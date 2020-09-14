В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
14 сентября, 2020, 10:31
14 сентября в южных, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, 14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;
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