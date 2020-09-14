В США бушует почти сотня лесных пожаров: число жертв превысило 30

14 сентября, 2020, 11:54

Жертвами лесных пожаров, бушующих на западе США, стали по меньшей мере 33 человека. Десятки людей остаются пропавшими без вести

Как сообщает CNN , наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где в пожарах погибли 10 и 22 человека соответственно. Большинство из них погибли за последние несколько дней. Один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон.

В общем насчитывается 94 крупных очага возгораний.

Dramatic timelapse footage shows the North Complex fire-a series of blazes that have scorched thousands of acres-spreading into Oroville, California. https://t.co/xFbWIAdoDR pic.twitter.com/CCsT7FTagE - ABC News (@ABC) September 13, 2020

К тушению пожаров привлечено более 30 000 сотрудников спецслужб. По их словам, в нескольких штатах сгорели тысячи домов и около двух миллионов га земли.

Как заявлял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, причиной лесных пожаров является рекордная жара и ветры.

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