В США бушует почти сотня лесных пожаров: число жертв превысило 30
Как сообщает CNN , наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где в пожарах погибли 10 и 22 человека соответственно. Большинство из них погибли за последние несколько дней. Один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон.
В общем насчитывается 94 крупных очага возгораний.
My God! Terrible Wildfire! pic.twitter.com/LXNC2Al5EF- Kohei (@ Kohei1961) September 13, 2020
Dramatic timelapse footage shows the North Complex fire-a series of blazes that have scorched thousands of acres-spreading into Oroville, California. https://t.co/xFbWIAdoDR pic.twitter.com/CCsT7FTagE- ABC News (@ABC) September 13, 2020
К тушению пожаров привлечено более 30 000 сотрудников спецслужб. По их словам, в нескольких штатах сгорели тысячи домов и около двух миллионов га земли.
Как заявлял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, причиной лесных пожаров является рекордная жара и ветры.
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