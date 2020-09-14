 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США бушует почти сотня лесных пожаров: число жертв превысило 30

В США бушует почти сотня лесных пожаров: число жертв превысило 30


фото: reuters
Жертвами лесных пожаров, бушующих на западе США, стали по меньшей мере 33 человека. Десятки людей остаются пропавшими без вести

Как сообщает CNN , наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния, где в пожарах погибли 10 и 22 человека соответственно. Большинство из них погибли за последние несколько дней. Один человек стал жертвой пожаров в штате Вашингтон.

В общем насчитывается 94 крупных очага возгораний.

 

К тушению пожаров привлечено более 30 000 сотрудников спецслужб. По их словам, в нескольких штатах сгорели тысячи домов и около двух миллионов га земли.

Как заявлял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, причиной лесных пожаров является рекордная жара и ветры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать