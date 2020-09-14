В школах "оранжевых" зон педагогам рекомендуют носить на уроках защитные щитки, - МОН

14 сентября, 2020, 22:55

В школах, которые попали в "оранжевые" зоны эпидемической опасности, обучение продолжается в обычном режиме, а педагогам рекомендовано носить во время уроков многоразовые защитные щитки

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

"Сегодня в Украине увеличилось число "оранжевых" зон. В школах, которые попали в них, образовательный процесс продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В МОН напоминают о важности соблюдения основных правил безопасного обучения в условиях карантина.

В частности, держать руки в чистоте - регулярно мыть их с мылом или обрабатывать антисептиком. Также - соблюдать дистанцию, когда это возможно, пользоваться разметкой для безопасного передвижения по заведению, использовать маски_респираторы, когда это необходимо.

В МОН обращают внимание, что ученики 5-11 классов могут быть без маски на уроках, а в помещениях школы должны носить ее. В то же время ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться в помещениях учебного заведения без маски.

"Педагогам школ, попавших в "оранжевую" зону, рекомендуется носить многоразовые защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - говорится в сообщении МОН.

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