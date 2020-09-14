В школах "оранжевых" зон педагогам рекомендуют носить на уроках защитные щитки, - МОН
Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.
"Сегодня в Украине увеличилось число "оранжевых" зон. В школах, которые попали в них, образовательный процесс продолжается в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В МОН напоминают о важности соблюдения основных правил безопасного обучения в условиях карантина.
В частности, держать руки в чистоте - регулярно мыть их с мылом или обрабатывать антисептиком. Также - соблюдать дистанцию, когда это возможно, пользоваться разметкой для безопасного передвижения по заведению, использовать маски_респираторы, когда это необходимо.
В МОН обращают внимание, что ученики 5-11 классов могут быть без маски на уроках, а в помещениях школы должны носить ее. В то же время ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться в помещениях учебного заведения без маски.
"Педагогам школ, попавших в "оранжевую" зону, рекомендуется носить многоразовые защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - говорится в сообщении МОН.
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