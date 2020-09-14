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Espreso.tvОбществоВ Раду вызовут Резникова для отчета о встрече советников лидеров "нормандского" формата, - Разумков

В Раду вызовут Резникова для отчета о встрече советников лидеров "нормандского" формата, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада планирует заслушать вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова о встрече советников глав государств "нормандского" формата

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете, передает Еспресо.TV .

Резникова планируют позвать на час вопросов к правительству.

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"Я планирую пригласить и представителя в формате нормандских переговоров, а именно вице-премьер-министра Алексея Резникова, чтобы он доложил о том, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - заявил он.

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