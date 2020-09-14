В Раду вызовут Резникова для отчета о встрече советников лидеров "нормандского" формата, - Разумков
Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете, передает Еспресо.TV .
Резникова планируют позвать на час вопросов к правительству.
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"Я планирую пригласить и представителя в формате нормандских переговоров, а именно вице-премьер-министра Алексея Резникова, чтобы он доложил о том, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - заявил он.
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