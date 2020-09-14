В повестке дня парламента ВСК по "вагнеровцам" нет, зато есть три законопроекта о русификации образования, - Вятрович

14 сентября, 2020, 13:21

Постановления о создании ВСК по "вагнеровцам" нет в повестке дня сессионной недели, однако есть три законопроекта, которые имеют целью русифицировать образование

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович на акции под Верховной Радой с требованием создать ВСК по "вагнеровцам".

"Пытаются в угоду Кремлю продвинуть те вопросы, которые нужны Путину. Летом мы были свидетелями того, как пытались внести изменения в законы об образовании и о языке, вернув русификацию в Украине", - напомнил Вятрович. Он отметил, что эти вопросы снова пытаются "протащить" через парламент.

"Вопрос создания Временной следственной комиссии по измене и" сливу "информации о так называемых" вагнеровцах ", по крайней мере пока, нет в повестке дня. Зато в повестке дня есть целых три законопроекта, которые возвращают русский язык в высшем образовании", - подчеркнул Вятрович.

Он отметил, что власти Зеленского пытаются реализовать кремлевский сценарий в Украине.

"Это человек, который позволял реализовывать в Украине абсолютно российские сценарии, кремлевские сценарии. Это человек, который стал марионеткой Кремля и это может привести к победе Кремля в Украине. Мы с вами стали свидетелями того, как, начиная с 2014 года, украинцы остановили российскую агрессию, мы построили мощную украинскую армию, сейчас эту мощную украинскую армию атакует не только Кремль, сейчас украинских воинов убивают не только российские наемники, сейчас украинская власть по сути связала украинских солдат по рукам и ногам и не дает им защищать украинские земли ", - отметил депутат.

"Сейчас украинская власть фактически ликвидирует украинскую армию, главного гаранта украинской независимости. Мы этого не допустим. Мы объединимся, мы покажем власти, что вместе мы сила", - отметил Вятрович.

"Как представитель" Европейской Солидарности ", политической силы, которая представляет национальную позицию, уверяю вас, что наши депутаты будут делать все возможное, чтобы сегодня этот вопрос появилось в повестке дня. Мы будем делать все возможное, чтобы эту пленарную неделю парламент посвятил именно этим вопросом наибольшее внимание, вопросам, которые говорят о национальной безопасности, вопросам, которые говорят о возможной национальную измену ", - добавил депутат.