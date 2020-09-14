В Новом Орлеане объявили эвакуацию из-за шторма
14 сентября, 2020, 15:50
В США жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приближается к городу
Также эвакуацию объявили в ряде других городов на юго-востоке Луизианы, сообщает Axios.
Ожидается, что сегодня шторм "Салли" усилится до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет сейчас около 26,3 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 3,6 м/с.
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