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Espreso.tvОбществоВ Новом Орлеане объявили эвакуацию из-за шторма

В Новом Орлеане объявили эвакуацию из-за шторма


фото: reuters
В США жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приближается к городу

Также эвакуацию объявили в ряде других городов на юго-востоке Луизианы, сообщает Axios.

Ожидается, что сегодня шторм "Салли" усилится до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет сейчас около 26,3 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 3,6 м/с.

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