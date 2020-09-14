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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировали 168 новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве зафиксировали 168 новых случаев COVID-19 за сутки

В столице уже 17 429 подтвержденных случаев на COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

За сутки три человека умерли. Всего от осложнений умерли 272 киевлян.

"Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты", - сказал Кличко.

Заболели 90 женщин, 63 мужчин в возрасте 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет.

В больницы были госпитализированы 27 пациентов.

Выздоровели за сутки 45 человек. Всего переболело 5326 жителей Киева.

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