В Киеве зафиксировали 168 новых случаев COVID-19 за сутки
14 сентября, 2020, 12:25
В столице уже 17 429 подтвержденных случаев на COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
За сутки три человека умерли. Всего от осложнений умерли 272 киевлян.
"Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты", - сказал Кличко.
Заболели 90 женщин, 63 мужчин в возрасте 7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет.
В больницы были госпитализированы 27 пациентов.
Выздоровели за сутки 45 человек. Всего переболело 5326 жителей Киева.
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