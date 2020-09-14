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Espreso.tvОбществоВ Калуше осквернили могилу погибшего на Донбассе Богдана Гаврилива

В Калуше осквернили могилу погибшего на Донбассе Богдана Гаврилива

На могиле украинского воина сломали два флага - желто-голубой и красно-черный

Об этом сообщил председатель союза ветеранов АТО Калущини Александр Соколовский, передает " Еспресо.Захид ".

По его словам, случилось это на центральном кладбище г.. Калуша (Ивано-Франковская область) в ночь на 13 сентября. "Осквернили могилу нашего земляка Богдана Гаврилива, сломав два флага - желто-голубой и красно-черный. Жаль, что там нет камер наблюдения", - отметил Александр Соколовский.

Напомним, украинский военный, родом из Калуша, Богдан Гаврилов погиб во время обстрелов боевиков в начале марта. Парню было всего 19. Он служил разведчиком в 80 десантно-штурмовой бригаде.

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