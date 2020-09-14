В горсовете Харькова сообщили, что Кернес находится на больничном, - Общественное

Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает "Общественное".

По словам Сидоренко, полномочия городского головы Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Госпитализирован ли Кернес и с каким диагнозом, он не ответил, ссылаясь на неразглашение медицинской тайны.

При этом издание ZN.UA со ссылкой на источники в ОПУ сообщает, что Кернес заразился коронавирусом и находится в коме с двусторонним воспалением легких.

В то же время первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов в комментарии Общественному опроверг, что Кернес находится в коме.

"Опровергаю. По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме. Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию", - сказал Терехов.

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