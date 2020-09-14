В Болгарии на курорте утонул украинец, - СМИ
14 сентября, 2020, 19:51
В Болгарии на курорте Солнечный берег утонул украинец
Об этом сообщает местный портал news.bg со ссылкой на полицию, передает "РБК-Украина".
11 сентября на пляж перед отелем "Гларус" море выбросило тело молодого человека. Как позже выяснилось, это был 31-летний украинец, который прибыл на курорт в тот же день.
Тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса. По данному делу возбуждено досудебное производство.
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