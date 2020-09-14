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Espreso.tvОбществоВ Академии наук спрогнозировали 3 тыс. инфицированных и 50 смертей в сутки от COVID-19 на 18 сентября

В Академии наук спрогнозировали 3 тыс. инфицированных и 50 смертей в сутки от COVID-19 на 18 сентября

Ученые НАН Украины прогнозируют рост количества новых зараженных COVID-19 до 3 тыс. в сутки по состоянию на 18 сентября

Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Украины .

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3000 случаев и 50 летальных случаев в день.

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Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах ", - говорится в сообщении.

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