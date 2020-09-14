В 2021 году начнется масштабная реставрация культурных объектов, - Ткаченко

14 сентября, 2020, 16:04

В Министерстве культуры на информационной политики планируют в 2021 году начать реставрацию культурных объектов

Об этом во время пресс-конференции 14 сентября сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем, прежде всего, реагировать на аварийные ситуации", - отметил министр.

По его словам, отбор будет проводиться по трем основным критериям: статус объекта (преимущество - фигурантам списка ЮНЕСКО или кандидатам в него), состояние объекта (аварийное или неудовлетворительное), а также его привлекательность для туристов.

"Мы в ближайшее время будем выбирать экспертную группу, которая будет собирать заявки на эту реставрацию. Это не только объекты, которые находятся на балансе Министерства культуры, но и объекты, которые будут подавать нам областные региональные органы власти", - подчеркнул Ткаченко .

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