В 2021 году Госдолг Украины сократится на 3,4%, - Марченко
14 сентября, 2020, 17:45
В 2021 году предполагается снижение государственного долга на 3,4% - до 64,6% ВВП
Об этом 14 сентября, во время брифинга о проекте госбюджета на 2021 год, заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.
"Мы предполагаем снижение государственного долга в следующем году на 3,4%, до 64,6%. У нас в этом году есть вероятность, что государственный долг вырастет. В следующем году мы предполагаем постепенное сокращение государственного долга", - отметил министр.
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