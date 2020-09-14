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Espreso.tvЭкономикаВ 2021 году Госдолг Украины сократится на 3,4%, - Марченко

В 2021 году Госдолг Украины сократится на 3,4%, - Марченко


фото: ukrinform
В 2021 году предполагается снижение государственного долга на 3,4% - до 64,6% ВВП

Об этом 14 сентября, во время брифинга о проекте госбюджета на 2021 год, заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

"Мы предполагаем снижение государственного долга в следующем году на 3,4%, до 64,6%. У нас в этом году есть вероятность, что государственный долг вырастет. В следующем году мы предполагаем постепенное сокращение государственного долга", - отметил министр.

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