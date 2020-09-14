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Espreso.tvСпортУкраинский атлетка завоевала золото престижного турнира в Берлине

Украинский атлетка завоевала золото престижного турнира в Берлине


фото: Getty Images
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала победительницей турнира ISTAF в Берлине

Об этом сообщает официальный facebook НОК Украины.

Золото 25-летней Бех-Романчук принес третий прыжок длиной в 6,87 м (-0,3). Этот показатель стал для украинки рекордным в сезоне.

Второе место заняла действующая чемпионка мира, немка малайки Михамбо, которая показала результат 6,77 м (0,6). 3 место с 6,67 м (0,7) у британки Джазмин Соерз.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.

Опубликовано НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team Воскресенье, 13 Сентября 2020

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