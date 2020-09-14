Украинский атлетка завоевала золото престижного турнира в Берлине
Об этом сообщает официальный facebook НОК Украины.
Золото 25-летней Бех-Романчук принес третий прыжок длиной в 6,87 м (-0,3). Этот показатель стал для украинки рекордным в сезоне.
Второе место заняла действующая чемпионка мира, немка малайки Михамбо, которая показала результат 6,77 м (0,6). 3 место с 6,67 м (0,7) у британки Джазмин Соерз.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
Опубликовано НОК Украины и олимпийская команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team Воскресенье, 13 Сентября 2020
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В октябре прошлого года украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.
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