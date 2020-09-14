Ученые обнаружили на Венере вещество, которое может свидетельствовать о наличии жизни

14 сентября, 2020, 19:22

Группа ученых из Великобритании, США и Японии обнаружила в атмосфере Венеры редкое химическое соединение - фосфин, который может иметь биологическое происхождение

Об этом говорится в исследовании в научном издании Nature Astronomy, передает hromadske.

Фосфин (РН3) - это ядовитый бесцветный газ, который на Земле в естественных условиях встречается довольно редко. При обычных условиях он выделяется при ударах молний или деятельности вулканов, но в очень незначительных количествах. Концентрация доли фосфина на Венере составила 20 на миллиард. Отмечается, что на Земле фосфин вырабатывают анаэробные бактерии, способные развиваться в зависимости от присутствия в их пищевой среде кислорода.

Собственно, именно последний факт и позволил группе исследователей во главе с профессором кардиффского университета Джейн Гривз предположить, что речь идет о деятельности микроорганизмов. Некоторые из них, как известно, выделяют фосфин в процессе жизнедеятельности. Свою гипотезу ученые сформулировали еще в прошлом году, но лишь недавно ее удалось частично подтвердить.

Гривз с коллегами воспользовалась мощным телескопом JCMT и телескопическим комплексом ALMA и установила, что концентрация фосфина в атмосфере Венеры составляет около 20 частиц на миллион. Ни один из природных процессов, который мог бы происходить на Венере и известен ученым, не смог бы привести к образованию такой концентрации этого газа.

Это и есть, по мнению авторов исследования, вероятным доказательством присутствия жизни на Венере. Но ученые подчеркивают: речь идет лишь о возможном доказательстве, а не о достоверном подтверждении гипотезы.

Как объяснили специалисты, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено его появление "в результате неизвестных природных процессов".

Даже если жизнь на Венере действительно есть, то речь пойдет о небольших живых микроорганизмыах в верхних слоях атмосферы - на поверхности планеты температура превышает 460 градусов по Цельсию.

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