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Espreso.tvОбществоУ Марии Колесниковой ухудшилось здоровье в СИЗО, - адвокат

У Марии Колесниковой ухудшилось здоровье в СИЗО, - адвокат


фото: tut.by
У члена оппозиционного Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, содержащейся в изоляторе в Жодино, обострилась аллергия на пыль

Как рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Козак, Колесникову поселили в камеру на шесть человек и обеспечили грязным матрасом, подушкой и постельным бельем.

"Мария заболела, аллергия на пыль у нее. Она кашляет очень сильно, нос заложен, отек носоглотки, глаза чешутся", - сказала адвокат.

По словам Козак, Колесниковой оказывают медицинскую помощь, которая "совсем не помогает".

"Мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности на что-то более свежее, и обеспечили передачу лекарств", - добавила защитница.

  • Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
  • 9 сентября белорусский оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, в Минске.

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