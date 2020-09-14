У Марии Колесниковой ухудшилось здоровье в СИЗО, - адвокат
14 сентября, 2020, 16:57
У члена оппозиционного Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, содержащейся в изоляторе в Жодино, обострилась аллергия на пыль
Как рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Козак, Колесникову поселили в камеру на шесть человек и обеспечили грязным матрасом, подушкой и постельным бельем.
"Мария заболела, аллергия на пыль у нее. Она кашляет очень сильно, нос заложен, отек носоглотки, глаза чешутся", - сказала адвокат.
По словам Козак, Колесниковой оказывают медицинскую помощь, которая "совсем не помогает".
"Мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности на что-то более свежее, и обеспечили передачу лекарств", - добавила защитница.
- Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- 9 сентября белорусский оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, в Минске.
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