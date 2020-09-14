 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТихановська обратилась к Путину: подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы

Тихановська обратилась к Путину: подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы


фото: reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что президент России Владимир Путин зря собирается вести переговоры с Александром Лукашенко, потому что он захватил власть в Беларуси

Обращение опубликовал Telegram канал "Пул первой".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы не приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах ", - заявила она.

Тихановська заявила, что "сожалеет, что Путин решил вести с узурпатором, а не народом Беларуси".

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество". Ни подписание документов, ни совместной пресс-конференции, по словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, по итогам переговоров не запланировано .
  • Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены в Беларусь.

Источник: https://censor.net/ua/n3219105

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать