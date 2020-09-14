Тихановська обратилась к Путину: подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы

14 сентября, 2020, 13:24

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что президент России Владимир Путин зря собирается вести переговоры с Александром Лукашенко, потому что он захватил власть в Беларуси

Обращение опубликовал Telegram канал "Пул первой".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы не приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах ", - заявила она.

Тихановська заявила, что "сожалеет, что Путин решил вести с узурпатором, а не народом Беларуси".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество". Ни подписание документов, ни совместной пресс-конференции, по словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, по итогам переговоров не запланировано .

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены в Беларусь.

Источник: https://censor.net/ua/n3219105