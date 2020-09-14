Ткаченко поручил проверить информацию о возобновлении работы запрещенной российской соцсети "ВКонтакте"

14 сентября, 2020, 15:37

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировки

Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности.

"Проблема проникновения дезинформации из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мероприятий. Надеюсь, этот план будет реализован", - отметил Ткаченко.

По его словам, Украина имеет стратегию борьбы с дезинформацией.

"О "ВКонтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - заявил министр.

Ткаченко добавил, что "как бы мы ни ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках".

Напомним, ранее российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

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