Ткаченко поручил проверить информацию о возобновлении работы запрещенной российской соцсети "ВКонтакте"
Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности.
"Проблема проникновения дезинформации из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мероприятий. Надеюсь, этот план будет реализован", - отметил Ткаченко.
По его словам, Украина имеет стратегию борьбы с дезинформацией.
"О "ВКонтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - заявил министр.
Ткаченко добавил, что "как бы мы ни ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках".
- Напомним, ранее российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться "без ограничений".
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