Ткаченко: Минкульт разработал законопроект о противодействии хаотичной застройке в городах

14 сентября, 2020, 20:42

Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект о противодействии хаотичной застройке в Украине

Об этом во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности министра сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей, связанных с застройкой, я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку", - отметил министр.

По словам Ткаченко, необходимость такого системного закона пока созрела и МКИП обсуждает его с депутатами.

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