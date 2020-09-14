Ткаченко: Минкульт разработал законопроект о противодействии хаотичной застройке в городах
14 сентября, 2020, 20:42
Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект о противодействии хаотичной застройке в Украине
Об этом во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности министра сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Разработали проект противодействия хаотичной застройке. Очень большое количество вещей, связанных с застройкой, я никогда не думал, что в министерстве самый большой вопрос, который меня будет беспокоить, будет связан с разрешениями на застройку", - отметил министр.
По словам Ткаченко, необходимость такого системного закона пока созрела и МКИП обсуждает его с депутатами.
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