Террористы "ДНР" отвергли возможность обмена пленными без внесения изменений в избирательное законодательство Украины
14 сентября, 2020, 20:28
"ДНР" выдвигает власти Украины новые условия для нового обмена пленными
Об этом сообщает медиаресурс террористов "ДНР".
"Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которой не соответствует Минскому соглашению. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы отмечаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок к этому постановлению для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями", - говорится в заявлении.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу согласования конкретной даты обмена.
Очередное заседание ТКГ запланировано в режиме видеоконференции на 16 сентября.
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