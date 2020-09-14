Террористы "ДНР" отвергли возможность обмена пленными без внесения изменений в избирательное законодательство Украины

14 сентября, 2020, 20:28

"ДНР" выдвигает власти Украины новые условия для нового обмена пленными

Об этом сообщает медиаресурс террористов "ДНР".

"Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которой не соответствует Минскому соглашению. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы отмечаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок к этому постановлению для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями", - говорится в заявлении.