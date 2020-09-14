Те игроки, которые есть, для меня самые лучшие - Луческу о футболистах "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Румынский тренер уверен, что игроки "Динамо", которые пропускали тренировочный сбор, еще в недостаточно оптимальной форме, чтобы играть в основном составе.
"Надеюсь, наши ребята покажут хороший уровень игры. Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. У нас завтра матч. Те игроки, которые есть, для меня самые лучшие. Я уверен в них. Они - во мне. Готовимся к матчу. независимо от того, кто играет, у нас все игроки основные. Футболисты, которые пропускали сбор, тренировки, еще в недостаточно оптимальной форме, чтобы играть. у нас есть статистические данные и другие моменты", - заявил Мирча Луческу.
Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ пройдет 15 сентября в Киеве. Начало в 20:00 по киевскому времени.
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ.
- 11 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 31 футболиста на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти