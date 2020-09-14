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Espreso.tvСпортТе игроки, которые есть, для меня самые лучшие - Луческу о футболистах "Динамо"

Те игроки, которые есть, для меня самые лучшие - Луческу о футболистах "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что ему не нужно много времени, чтобы построить команду

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Румынский тренер уверен, что игроки "Динамо", которые пропускали тренировочный сбор, еще в недостаточно оптимальной форме, чтобы играть в основном составе.

"Надеюсь, наши ребята покажут хороший уровень игры. Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. У нас завтра матч. Те игроки, которые есть, для меня самые лучшие. Я уверен в них. Они - во мне. Готовимся к матчу. независимо от того, кто играет, у нас все игроки основные. Футболисты, которые пропускали сбор, тренировки, еще в недостаточно оптимальной форме, чтобы играть. у нас есть статистические данные и другие моменты", - заявил Мирча Луческу.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ пройдет 15 сентября в Киеве. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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