Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира
14 сентября, 2020, 12:27
Украинка Элина Свитолина заняла шестое место в обновленном рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на btu.org.ua.
Свитолина пропустила Открытый чемпионат США (US Open-2020), что и стало главной причиной того, что украинка оставила топ-5.
На четыре позиции свое положение ухудшила Даяна Ястремская - двадцать девятый место. На две строчки поднялась Екатерина Козлова (97), на 18 - Марта Костюк (119), а Екатерина Бондаренко - сразу на 65 строк (284).
- 13 сентября в финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко .
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