Сухо, солнечно и до + 29 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде 15 сентября

14 сентября, 2020, 13:18

15 сентября температура воздуха прогреется от + 21 ° C до + 29 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Солнца во вторник будет в избытке. В Украине 15-го сентября везде - сухо тепло и солнечно", - отметила синоптик.

Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня достигнет + 24 ° C ... + 29 ° C, на Сумщине и в северных районах Черниговщины + 21 ° C ... + 24 ° C.

В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, + 25 ° C.

К нам идет существенное изменение погоды.

По словам Натальи Диденко, в среду-четверг ожидается пик тепла, + 25 ° C ... + 31 ° C, а уже 18, 19 и 20 сентября, то есть, в конце недели, температура воздуха понизится до + 12 ° C ... + 18 ° C, лишь на юге будет на несколько градусов теплее.

