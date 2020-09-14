Суд по делу Суркисов против "Прямого" и Фурсы перенесли на месяц

14 сентября, 2020, 12:56

Иск братьев Суркисов к инвестбанкиру и финэксперту Сергею Фурсе и телеканалу "Прямой" по делу о "защите достоинства" из-за обсуждение первым отчета Kroll, в котором говорится о выводе из ПриватБанка денег на британские оффшоры олигархов

Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса написал в Facebook.

Сергый Фурса рассказал, что Печерский суд перенес заседание по делу братьев Суркисов против него и телеканала "Прямой".

Он отметил, что на суде присутствовал он и адвокат Суркисов, при этом не было представителей телеканала "Прямой".

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По его словам, именно это стало причиной переноса иска, ведь именно адрес телеканала послужила причиной выбора именно Печерского судью как инстанции в разборе иска.

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"Заседание продолжалось минут 20, половину времени мы потратили на зачитывание судьей прав и обязанностей. Все-таки, у меня, как и у Суркисов, это тоже первый опыт. Хотя сами Суркисы, конечно же, не пришли. Не царское это дело. Пришел их адвокат. Который и заявил судье, что раз нет представителей Прямого телеканала, который соответчик, то заседать нам нечего. А Прямого не было. Может они даже и не знали о суде. Потому как повестка вашему покорному слуге пришла только в четверг после обеда. А пришла им и дошла - это тайна покрытая мраком. Может они просто забили ", - прокомментировал инвестбанкир.

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