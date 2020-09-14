Сегодня Лукашенко и Путин встретятся в Сочи
14 сентября, 2020, 08:42
14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на российские СМИ.
"Нет подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил прессекретар Путина Дмитрий Песков.
Он добавил, что "визит важен", особенно потому, что находится в Беларусь ".
По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество".
- Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены в Беларусь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-