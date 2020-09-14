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Espreso.tvОбществоСегодня Лукашенко и Путин встретятся в Сочи

Сегодня Лукашенко и Путин встретятся в Сочи

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на российские СМИ.

"Нет подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил прессекретар Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что "визит важен", особенно потому, что находится в Беларусь ".

По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество".

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