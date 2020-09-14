Сегодня Лукашенко и Путин встретятся в Сочи

14 сентября, 2020, 08:42

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на российские СМИ.

"Нет подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил прессекретар Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что "визит важен", особенно потому, что находится в Беларусь ".

По информации Кремля, в ходе переговоров Путин и Лукашенко в Сочи "обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество".

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков , которые могут быть направлены в Беларусь.