S & P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B / B" со "стабильным" прогнозом

14 сентября, 2020, 10:54

Международное агентство Standard & Poors (S & P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Украины на уровне "В / B" с прогнозом "стабильный"

Об этом говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства S & P.

Согласно сообщению, S & P подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В" с прогнозом "стабильный".

Также на уровне "В" подтвержден краткосрочный рейтинг Украины.

Отмечается, что кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложное институциональная среда и политическую ситуацию. Положительными рейтинговыми факторами являются также улучшение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов.

Согласно сообщению, прогноз "стабильный" отражает риск негативного влияния экономических условий на экономику Украины, а также возможность сворачивания реформ, с другой стороны прогноз отражает увеличение международных резервов.

Кроме того, агентство прогнозирует спад экономики Украины в 2020 году на 6% с последующим восстановлением на 4% в 2021 году.

Курс гривны к доллару, по оценкам S & P на конец этого года составит 29 грн / $, на конец 2021 - 30 грн / $, 2022 - 30,50 грн / $, 2023 - 31 грн / $.

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