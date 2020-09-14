 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаS & P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B / B" со "стабильным" прогнозом

S & P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B / B" со "стабильным" прогнозом

Международное агентство Standard & Poors (S & P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Украины на уровне "В / B" с прогнозом "стабильный"

Об этом говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства S & P.

Согласно сообщению, S & P подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В" с прогнозом "стабильный".

Также на уровне "В" подтвержден краткосрочный рейтинг Украины.

Отмечается, что кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложное институциональная среда и политическую ситуацию. Положительными рейтинговыми факторами являются также улучшение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов.

Согласно сообщению, прогноз "стабильный" отражает риск негативного влияния экономических условий на экономику Украины, а также возможность сворачивания реформ, с другой стороны прогноз отражает увеличение международных резервов.

Кроме того, агентство прогнозирует спад экономики Украины в 2020 году на 6% с последующим восстановлением на 4% в 2021 году.

Курс гривны к доллару, по оценкам S & P на конец этого года составит 29 грн / $, на конец 2021 - 30 грн / $, 2022 - 30,50 грн / $, 2023 - 31 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать