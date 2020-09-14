S & P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B / B" со "стабильным" прогнозом
Об этом говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства S & P.
Согласно сообщению, S & P подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В" с прогнозом "стабильный".
Также на уровне "В" подтвержден краткосрочный рейтинг Украины.
Отмечается, что кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложное институциональная среда и политическую ситуацию. Положительными рейтинговыми факторами являются также улучшение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов.
Согласно сообщению, прогноз "стабильный" отражает риск негативного влияния экономических условий на экономику Украины, а также возможность сворачивания реформ, с другой стороны прогноз отражает увеличение международных резервов.
Кроме того, агентство прогнозирует спад экономики Украины в 2020 году на 6% с последующим восстановлением на 4% в 2021 году.
Курс гривны к доллару, по оценкам S & P на конец этого года составит 29 грн / $, на конец 2021 - 30 грн / $, 2022 - 30,50 грн / $, 2023 - 31 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-