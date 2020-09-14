С 2021 года для всех выпускников школ будет обязательным экзамен по математике, - Центр оценивания образования

14 сентября, 2020, 16:28

Со следующего в Украине выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Государственная итоговая аттестация за 2021 год для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение", - заявила Вакуленко.

По ее словам, раньше можно было выбирать между математикой и историей Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор.

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