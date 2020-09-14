"Ищем формат сотрудничества", - "Голос" прокомментировал слухи о назначении Нефедова номером один в списке в Киевсовет
Об этом нардеп от фракции "Голос" Юрий Богданов рассказал в комментарии Hromadske.
Напомним, 14 сентября LB.ua сообщил, что по информации их источника в партии "Голос", Максима Нефедова хотят назначить первым номером в списке в Киевский городской совет на выборах, которые состоятся 25 октября.
Юрий Богданов отметил, что в "Голосе" Нефедова считают "успешным реформатором публичных закупок" и называют его человеком, который "занимался экономическими реформами вопреки всем обстоятельствам".
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"Максим - друг партии и ее единомышленник... Мы вырабатывает эффективный формат сотрудничества и будем рады, если Макс присоединится к команде "Голоса". Не только в Киеве, но и на общенациональном уровне", - отметил Богданов.
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