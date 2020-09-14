"Ищем формат сотрудничества", - "Голос" прокомментировал слухи о назначении Нефедова номером один в списке в Киевсовет

14 сентября, 2020, 15:49

Нардеп от "Голоса" Юрий Богданов заявил, что партия рассматривает формат сотрудничества с экс-главой таможни Максимом Нефедовым не только на уровне Киева, но и на общенациональном

Об этом нардеп от фракции "Голос" Юрий Богданов рассказал в комментарии Hromadske.

Напомним, 14 сентября LB.ua сообщил, что по информации их источника в партии "Голос", Максима Нефедова хотят назначить первым номером в списке в Киевский городской совет на выборах, которые состоятся 25 октября.

Юрий Богданов отметил, что в "Голосе" Нефедова считают "успешным реформатором публичных закупок" и называют его человеком, который "занимался экономическими реформами вопреки всем обстоятельствам".

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"Максим - друг партии и ее единомышленник... Мы вырабатывает эффективный формат сотрудничества и будем рады, если Макс присоединится к команде "Голоса". Не только в Киеве, но и на общенациональном уровне", - отметил Богданов.

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