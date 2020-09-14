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Espreso.tvОбщество"На больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе": горсовет Харькова отрицает, что Кернес находится в коме

"На больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе": горсовет Харькова отрицает, что Кернес находится в коме

Информация о коме городского головы Харькова Геннадия Кернеса не соответствует действительности. Он ушел на больничный, но полностью контролирует ситуацию в городе

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета.

Отмечается, что информация о том, что Кернес находится в коме, является заведомо ложной.

"Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

  • Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом и впал в кому, а в больницу был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

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