"На больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе": горсовет Харькова отрицает, что Кернес находится в коме
14 сентября, 2020, 19:59
Информация о коме городского головы Харькова Геннадия Кернеса не соответствует действительности. Он ушел на больничный, но полностью контролирует ситуацию в городе
Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета.
Отмечается, что информация о том, что Кернес находится в коме, является заведомо ложной.
"Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом и впал в кому, а в больницу был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
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