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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: горсовет Черновцов подал в суд иск проотив Кабмина

"Красная" зона карантина: горсовет Черновцов подал в суд иск проотив Кабмина

Черновицкий городской совет подал иск в суд из-за решения Кабинета министров Украины отнести город Черновцы к "красной" зоне карантина

Об этом сообщает пресс служба горсовета.

"14 сентября 2020г. Черновицкий городской совет направил исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020р № 641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "(с изменениями и дополнениями). В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина № 641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматривать иск будет Окружной административный суд города Киев.

  • Напомним, ранее секретарь горсовета Василий Продан заявил, что Черновицкий городской совет подаст в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную" зону карантина
  • Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны.

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