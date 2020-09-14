"Его еще надо сначала освободить": Гетманцев заявил, что не знает, кого могут выбрать министром финансов вместо Марченко

14 сентября, 2020, 11:24

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Я не исключаю (это могут уволить - ред.), но я не подтверждаю", - цитирует издание слова Гетманцева.

В издании отметили, что, отвечая на вопрос, кто может заменить нынешнего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его еще надо сначала освободить. Еще решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".

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