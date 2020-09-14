"Динамо" борется с "Барселоной", "Манчестер Сити" и ПСЖ за 16-летнего форварда

14 сентября, 2020, 17:52

16-летний форвард аргентинского "Атлетико Рафаэла" Алекс Луна входит в сферу интересов киевского "Динамо"

Об этом сообщает AS.

Талантливым юниором интересуется ряд европейских топ-клубов. Речь идет о "Барселоне", "Атлетико", "Севилье", "Валенсии", "Вильярреале", "Эвертоне", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Лилле", ПСЖ, "Лацио", "Ювентусе" "Милане", "Баварии", "Бенфике" и "Динамо" (Загреб).

"Алекс Луна - прирожденный дриблер, хорошо показывает себя на любом из флангов, а также может сыграть девятого номера или оттянутого форварда", - говорится в сообщении издания.

По информации источника, представители "Барселоны" еще в прошлом сезоне пытались подписать Луну, однако получили отказ.

10 сентября стало известно, что защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале" .