"Динамо" борется с "Барселоной", "Манчестер Сити" и ПСЖ за 16-летнего форварда
Об этом сообщает AS.
Талантливым юниором интересуется ряд европейских топ-клубов. Речь идет о "Барселоне", "Атлетико", "Севилье", "Валенсии", "Вильярреале", "Эвертоне", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Лилле", ПСЖ, "Лацио", "Ювентусе" "Милане", "Баварии", "Бенфике" и "Динамо" (Загреб).
"Алекс Луна - прирожденный дриблер, хорошо показывает себя на любом из флангов, а также может сыграть девятого номера или оттянутого форварда", - говорится в сообщении издания.
По информации источника, представители "Барселоны" еще в прошлом сезоне пытались подписать Луну, однако получили отказ.
- 10 сентября стало известно, что защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале" .
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