"Доказательство быстрых климатических изменений": в Гренландии от крупнейшего ледника откололся гигантский кусок

14 сентября, 2020, 21:02

От крупнейшего шельфового ледника, на северо-востоке Гренландии, откололась глыба льда

Об этом сообщает BBC.

В Арктике от крупнейшего шельфового ледника 79N, на северо-востоке Гренландии, откололся гигантский кусок льда.

Отмечается, что участок, на котором произошел раскол, занимает около 110 квадратных километров.

Спутниковые снимки показывают, что ледник распался на множество мелких кусков.

По словам ученых, раскол ледника является еще одним доказательством быстрых климатических изменений в Гренландии.

"С 1980 года атмосфера в этом регионе нагрелась примерно на 3 градуса. А в 2019 и 2020 годах наблюдались рекордные летние температуры", - отметила полярная исследовательница из Университета Фридриха-Александра в Германии Дженни Тертон.

Сообщается, что ледник 79N примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. На переднем крае ледник 79N раздваивается, одно из ответвлений поворачивает на север, именно эта часть, которую называют ледник Спальте, откололась.

Фото: COPERNICUS DATA / ESA / SENTINEL-2B

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