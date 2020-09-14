"Дали в ухо": министр культуры Ткаченко заявил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцией о 100 днях работы
14 сентября, 2020, 15:11
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед пресс-конференцией о 100 днях работы в должности, в него швырнули яйцо
Об этом он рассказал во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности.
Глава Минкульта сообщил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцию.
"Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - заметил министр.
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