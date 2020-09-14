 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Дали в ухо": министр культуры Ткаченко заявил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцией о 100 днях работы

"Дали в ухо": министр культуры Ткаченко заявил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцией о 100 днях работы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед пресс-конференцией о 100 днях работы в должности, в него швырнули яйцо

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности.

Глава Минкульта сообщил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцию.

"Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - заметил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать