"Дали в ухо": министр культуры Ткаченко заявил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцией о 100 днях работы

14 сентября, 2020, 15:11

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед пресс-конференцией о 100 днях работы в должности, в него швырнули яйцо

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по случаю 100 дней в должности.

Глава Минкульта сообщил, что в него швырнули яйцом перед пресс-конференцию.

"Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - заметил министр.

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