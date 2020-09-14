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Espreso.tvОбществоПротест шахтеров в Кривом Роге: под землей бастуют 195 горняков, есть данные об увольнении в руководстве КЖРК, - Волынец

Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей бастуют 195 горняков, есть данные об увольнении в руководстве КЖРК, - Волынец

195 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината уже 12-е сутки продолжают подземный протест

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По состоянию на утро 195 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжали подземную акцию протеста:

  • 26 - "Октябрьская",
  • 80 - "Родина",
  • 54 - "Терновская",
  • 35 - "Гвардейская".

По его словам, ночью на шахту "Октябрьская" приезжала машина скорой помощи.

"Есть информация, что утром на предприятии была оперативное совещание, в ходе которой гендиректор КЖРК Сергей Новак сообщил об увольнении: директора по ремонту и техподдержке Сергея Труханенка, горного нормировщика на подземных работах шахты  "Терновская" Игоря Колобанова, советника гендиректора Олега Макарова", - написал Волынец.
 

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