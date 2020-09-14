Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей бастуют 195 горняков, есть данные об увольнении в руководстве КЖРК, - Волынец

По его словам, ночью на шахту "Октябрьская" приезжала машина скорой помощи.

"Есть информация, что утром на предприятии была оперативное совещание, в ходе которой гендиректор КЖРК Сергей Новак сообщил об увольнении: директора по ремонту и техподдержке Сергея Труханенка, горного нормировщика на подземных работах шахты "Терновская" Игоря Колобанова, советника гендиректора Олега Макарова", - написал Волынец.