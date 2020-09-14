Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей бастуют 195 горняков, есть данные об увольнении в руководстве КЖРК, - Волынец
14 сентября, 2020, 11:06
195 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината уже 12-е сутки продолжают подземный протест
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
По состоянию на утро 195 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжали подземную акцию протеста:
- 26 - "Октябрьская",
- 80 - "Родина",
- 54 - "Терновская",
- 35 - "Гвардейская".
По его словам, ночью на шахту "Октябрьская" приезжала машина скорой помощи.
"Есть информация, что утром на предприятии была оперативное совещание, в ходе которой гендиректор КЖРК Сергей Новак сообщил об увольнении: директора по ремонту и техподдержке Сергея Труханенка, горного нормировщика на подземных работах шахты "Терновская" Игоря Колобанова, советника гендиректора Олега Макарова", - написал Волынец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-