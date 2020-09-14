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Espreso.tvОбществоПротест шахтеров в Кривом Роге: горняки записали обращение в Европарламент

Протест шахтеров в Кривом Роге: горняки записали обращение в Европарламент


фото: dniprograd
Шахтеры, протестующие в Кривом Роге, обратились в Европарламент с просьбой защитить их

Об этом говорится в обращении шахтеров, которое опубликовал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"Уважаемая комиссия Европарламента, мы шахтеры Кривого Рога, просим вашей помощи в решении конфликтной ситуации, которая сложилась между собственниками и работниками предприятия, а также оказать помощь в защите наших гражданских прав, и предохранить нас и наших родных от преследования", - говорится в обращении .

Читайте также: Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей бастуют 195 горняков, есть данные об увольнении в руководстве КЖРК, - Волынец

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