Протест шахтеров в Кривом Роге: горняки записали обращение в Европарламент
14 сентября, 2020, 11:29
Шахтеры, протестующие в Кривом Роге, обратились в Европарламент с просьбой защитить их
Об этом говорится в обращении шахтеров, которое опубликовал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"Уважаемая комиссия Европарламента, мы шахтеры Кривого Рога, просим вашей помощи в решении конфликтной ситуации, которая сложилась между собственниками и работниками предприятия, а также оказать помощь в защите наших гражданских прав, и предохранить нас и наших родных от преследования", - говорится в обращении .
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