Председатель профильного комитета Рады оценил возможность нападения России со стороны Беларуси и оккупированного Крыма
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .
На вопрос, насколько вероятно российская военная агрессия на территорию Украины со стороны Беларуси, он ответил, что такой риск есть.
"Думаю, эта вероятность меньше, чем с территории Донбасса. Но она есть и ею нельзя пренебрегать", - сказал председатель комитета.
По крымского направления, он выразил мнение, что вероятность агрессии минимальна.
"Эти учения (" Кавказ-2020 "- ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая ", - сказал Завитневич.
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