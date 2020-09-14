Председатель профильного комитета Рады оценил возможность нападения России со стороны Беларуси и оккупированного Крыма

14 сентября, 2020, 09:13

Председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал об оценке рисков российской агрессии по разным направлениям

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .

На вопрос, насколько вероятно российская военная агрессия на территорию Украины со стороны Беларуси, он ответил, что такой риск есть.

"Думаю, эта вероятность меньше, чем с территории Донбасса. Но она есть и ею нельзя пренебрегать", - сказал председатель комитета.

По крымского направления, он выразил мнение, что вероятность агрессии минимальна.

"Эти учения (" Кавказ-2020 "- ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая ", - сказал Завитневич.