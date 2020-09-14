Празднование Рош га-Шана: из Беларуси в Украину пытаются попасть сотни хасидов, глава ГПСУ встретился с иностранцами

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ и Белта.

"Дейнеко встретился с представителями иностранцев и довел требования Постановления КМУ относительно ограничения въезда иностранцев. Он напомнил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы", - говорится в сообщении.

Глава ведомства подчеркнул недопущение нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Ситуация контролируется, сообщают пограничники.

Тем временем издание "Белта" со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что на территории приграничных районов находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

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