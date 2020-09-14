Правительство обнародовало правила организации голосования на местных выборах в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Соответствующим решением, принятым на внеочередном заседании Кабинета Министров 14 сентября, установлены дополнительные требования по противоэпидемическим мерам во время организации и проведения выборов на период действия карантина в связи с распространением на территории Украины COVID-19", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает: будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны быть антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание в помещении избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования. То есть сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в 4 часа. Обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны.

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендовано не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции). В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающие голосования по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

Следует отметить, что средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

К работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

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