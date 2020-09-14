Правительство не выдало никаких фингарантий на вооружение армии из обещанных 10 млрд грн на 2020 год, - Чорновол

Об этом журналистка, екснардеп и общественный деятель Татьяна Чорновол рассказала в блоге на Цензор.НЕТ.

По ее словам, команда президента Зеленского в прошлом году сообщала о принятии рекордного бюджета в секторе обороны Украины.

"Особенно ЗЕ хвалили себя за рост финансирования сектора вооружения. И правда, в прошлом году лимит государственных гарантий для кредитования оборонных заводов был определен в рекордные 10 млрд грн. По состоянию на первое сентября, согласно открытому реестру Минфина, ни одной государственной гарантии в этом году не выдано", - написала экс-нардеп.

Чорновол объяснила, что кредитный тип финансирования производства вооружений не только обеспечивает дополнительную антикоррупционность (ведь финансирование находится под дополнительным контролем банков), но также не "привязан" к бюджетному году. По ее словам, это означает, что заводам не надо останавливаться на несколько месяцев после Нового года в ожидании, когда через все бюрократические преграды к ним поступят бюджетные средства.

"Госгарантии в кредитовании банками оборонных заводов нужны потому, что заводы оборонного комплекса не могут отдать в залог банку цех по производству танков или сам танк. Поэтому, когда власти надо заблокировать производство и модернизацию вооружения, достаточно поставить на паузу выдачу госгарантий. Что и было сделано... Кстати, 5 млрд грн госгарантий прошлого года также были заблокированы правительством Гончарука. Таким образом, Зеленский не профинансировал сектор вооружение уже на 15 млрд грн", - добавила общественный деятель.

Чорновиол подчеркнула, что оборонные заводы в 2020 году работали фактически только потому, что получали средства по линии Генштаба на текущий ремонт техники.

"Производство БТР-4 происходило в программе кредитования под госгарантии 2018 года, и немножко поступило прямого бюджетного финансирования в рамках государственного оборонного заказа. Совсем немного. Ведь прямое бюджетное финансирование государственного оборонного заказа в этом году - 10 млрд грн. Из этой суммы реально профинансировано едва 15% ", - пояснила экс-нардеп.

По данным Чорновол, в этом году производитель КБ "Луч" "еле выклянчил" 100 млн грн для завершающей стадии испытания.

"А еще согласовал закупку 98 ракет, но деньги до сих пор не поступили", - отметила журналистка.

"Прекращение финансирования вооружение произошло не из-за нехватки средств. Это целенаправленная политика капитуляции. Вообще, уровень договоренностей власти с РФ стоит оценивать не по публичными заявлениями, а именно через финансирование вооружения. Поскольку отсутствие этого финансирования - это действительно ни что иное как гарантии лояльности власти к Путину", - добавила Чорновол.

По информации экс-нардепа, бюджет обеспечения армии нелетальными благами (питанием, формой, квартирами, казармами, топливом) тоже выполнен едва на 40%.

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