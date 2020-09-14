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Espreso.tvОбществоПравящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ


фото: reuters
Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал Йосихиде Суга

Как сообщает ВВС , такое решение было принято путем внутрипартийного голосования.

В нынешней администрации 71-летний Суга занимает должность главного секретаря Кабинета министров.

Ожидается, что 16 сентября его изберут новым премьер-министром Японии.

На посту главы партии Суга сменил Синдзо Абэ, объявил о своей отставке в конце августа .

Он пояснил, что из-за необходимости длительного медицинского ухода полноценно выполнять обязанности главы правительства не сможет.

Перед этим заявлением Абэ дважды в течение недели госпитализировали в больницу в связи с обострением язвенного колита (хроническое воспалительное заболевание кишечника).

Во время его первого премьерства в период с 2006 по 2007 год это заболевание уже заставляло его идти в отставку, однако в 2012 году политик вновь возглавил японское правительство.

Суга является близким союзником Абэ и, вероятно, продолжит политику своего предшественника.

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