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Espreso.tvСпортПольский клуб объявил о трансфере украинца из чемпионата Испании

Польский клуб объявил о трансфере украинца из чемпионата Испании


фото: lechpoznan.pl
Польский "Лех" объявил о трансфере украинского защитника испанского "Леганеса" Василия Кравца

Об этом сообщает официальный сайт "Леха".

Василий Кравец выступает на позиции левого защитника и вероятно заменит другого украинца из "Леха" Виктора Костевича, который подписал контракт с "Динамо".

Арендное соглашение между польским и испанским клубом рассчитано на 1 год, у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста. Кравец получил футболку с 3-м номером, финансовые условия сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне 23-летний Василий Кравец на правах аренды выступал за испанский "Луго" из второго испанского дивизиона. В целом провел в Сегунде 16 матчей и отдал 2 ассиста.

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