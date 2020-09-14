Польский клуб объявил о трансфере украинца из чемпионата Испании
14 сентября, 2020, 19:03
Польский "Лех" объявил о трансфере украинского защитника испанского "Леганеса" Василия Кравца
Об этом сообщает официальный сайт "Леха".
Василий Кравец выступает на позиции левого защитника и вероятно заменит другого украинца из "Леха" Виктора Костевича, который подписал контракт с "Динамо".
Арендное соглашение между польским и испанским клубом рассчитано на 1 год, у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста. Кравец получил футболку с 3-м номером, финансовые условия сделки не сообщаются.
В прошлом сезоне 23-летний Василий Кравец на правах аренды выступал за испанский "Луго" из второго испанского дивизиона. В целом провел в Сегунде 16 матчей и отдал 2 ассиста.
- В январе Василий Кравец покинул клуб высшего испанского дивизиона "Леганес" и вернулся в "Луго".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте