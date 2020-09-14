Пограничники Донецкой области задержали экс-боевика, который охранял "штаб" террористов "ЛНР"

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

По данным правоохранителей, местный житель выполнял задания пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, захваченного незаконными вооруженными формированиями "ЛНР" для размещения своего штаба.

На днях оперативники установили местонахождение указанного мужчины, а затем совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали его.

Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb